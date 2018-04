Perleberger Wolf : Wolf bleibt nach Rückkehr vorerst isoliert

Am Sonnabend wurde Isegrim im Perleberger Tierpark eingefangen. Einrichtung öffnete wieder.

von Reik Anton

22. April 2018, 15:29 Uhr

Der Wolf, der sich seit Sonnabend wieder in der Obhut der Pfleger im Perleberger Tierpark befindet, bleibt isoliert und kann vorerst nicht zu den anderen fünf Rudelmitgliedern zurück. „Wie lange das so sein wird, kann ich noch nicht sagen“, so Tierpfleger Uwe Stöcker. Er war dabei, als das drei Jahre alte Weibchen gegen 8 Uhr morgens per Narkosepfeil betäubt wurde. „Sie war bei den Kattas, die waren natürlich laut und so sind wir auf sie aufmerksam geworden“, schildert Stöcker den Ablauf.

Mit Kollegen kreiste er das Tier ein. „Die Wölfin wirkte entspannt, sie lief mir teilweise hinterher. Angst hatte ich nicht, weil wir ja auch ins Gehege gehen.“ Bei den Nasenbären schnappte die Falle dann zu. Das Tier lief nach dem Narkoseschuss noch bis zum Wehr und legte sich dort ins Gestrüpp. „Wir haben sie dann genommen und in Quarantäne gebracht.“ Am Sonnabendvormittag wachte die Wölfin aus dem Tiefschlaf auf. „Es geht ihr gut. Sie war zwar noch etwas wackelig auf den Beinen, aber das ist normal“, so Uwe Stöcker, während er ein kurzes Handyvideo zeigt. Gut genährt sieht das Tier darin aus. Während es entlaufen war, kam es immer wieder und holte sich das Futter, das die Pfleger ihm anboten. Etwa 40 Kilo wiege der Wolf, schätzt Stöcker.

Jessica Melzer und ihr Sohn Ian nutzten das sommerliche Wetter am Sonnabend und machten einen ausgiebigen Ausflug in den Tierpark. „Ich habe auf der Internetseite des Tierparks gelesen, dass er wieder geöffnet hat. Wir sind schon zweieinhalb Stunden hier. Am Wolfsgehege waren wir heute zweimal“, berichtet die Erzieherin aus Wittenberge. Wäre geschlossen gewesen, „wären wir in den Tierpark nach Schwerin gefahren“. Sie sei froh, dass der Wolf wieder eingefangen ist. „Es ist schon komisch, wenn so ein doch gefährliches Tier frei herumläuft.“ Auf gut Glück fuhr René Ferle mit seiner Familie in den Tierpark. „Wir kommen aus Dömitz und wussten gar nicht, dass hier ein Wolf entlaufen war.“ Mit dem Isegrim hat Ferle auch selbst Erfahrungen gemacht. „Wir haben Wald und da sieht man manchmal auf den Wildkameras auch Wölfe.“

Bereits vor fünf Jahren entwich ein Wolf aus dem Tierpark. Er musste erschossen werden. Welche Lehren aus den Vorfällen gezogen werden, bleibt abzuwarten. Das 2006 neu gebaute Gehege hat einen zwei Meter hohen Zaun, eine Elektrosicherung und einen Untergrabungsschutz. Tierparkchef Michael Niesler kündigte an, sich das Wolfsgehege im Tierpark Kunsterspring in Neuruppin anzusehen.