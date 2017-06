Kita : Zum Kindergarten in den Wald

vergrößern 1 von 2 1 von 2

„Kannst Du lesen, was darauf steht“, fragt Maria (5) und deutet auf einen kleinen Stock. Das sei Geheimschrift und nur ihre Kita-Leiterin Cornelia Schmidt wisse, über welches Abenteuer der Borkenkäferjunge hier berichtet. Derweil kämpft Lasse (5) mit einer großen Mohrrübe, versucht sie zu schälen. „Dann wird sie zerschnitten für unsere Suppe“, berichtet er stolz wie ein kleiner Drei-Sterne-Koch. Gemüsesuppe soll es heute geben und in einem großen Kessel köchelt bereits die Brühe über dem offenen Feuer. Alle Hände voll zu tun haben die Spatzen aus dem evangelischen Kindergarten in ihrer Naturküche. Für anderthalb Wochen ging es für knapp 30 Mädchen und Jungen in den Wald zur Kita, mittlerweile das 8. Mal, überschlägt ihre Kita-Leiterin. Es sei schon irre, wie gut sich die Kinder schon im Wald orientieren. Sonne, Bäume und das Hornsignal weisen ihnen den Weg ins Kindergartenlager. „Verloren ist noch nie einer gegangen“, fügt Cornelia Schmidt lachend an.

Morgens um halb sieben stehen die Ersten im Forst und abends um halb fünf fahren die Letzten nach Hause. Obwohl, wenn es nach den Stiften ginge, die würden auch noch im Wald schlafen. „Eine Bude haben wir schon dafür gebaut“, berichtet Linus (6). Und das sei gar nicht so leicht gewesen, denn die erste brach in sich zusammen. Weltschmerz bei den Erbauern, dann wurde sich gezofft und schließlich ging’s mit vereinten Kräften an den Neuaufbau. Dass man miteinander selbst dicke Äste bewegen und ein richtiges Waldhaus bauen kann, das haben sie im wahrsten Sinne des Wortes spielend erfahren. Ebenso, welche Tiere im Wald leben. Gesehen hätten sie zwar keine, aber ihre Spuren“, erzählen sie bunt durcheinander. Die von Wildschweinen und vom Biber und „ganz viele Vögel kennen wir jetzt. Rabe und auch schon den Kuckuck haben wir gehört“, erzählen die Dreikäsehoch.

Übrigens, der Jüngste mit anderthalb Jahren ist Ole und die Ältesten kommen im Sommer zur Schule. Jeder entdeckt für sich und natürlich mit seinen Freunden den Wald. Lenni weiß inzwischen, dass sich Birkenrinde super eignet, um Feuer für die Gemüsesuppe zu machen. Thorben steht mehr aufs Handwerkliche, aber auch die Kleinen sägen und hämmern schon recht professionell.

Sie alle haben sichtlich Spaß, toben, erkunden, entdecken den Wald. Und für den Fall, dass es mal regnet, hatte Hochbau Perleberg wieder einen Bauwagen zur Verfügung gestellt.



von Doris Ritzka

erstellt am 01.Jun.2017 | 12:00 Uhr