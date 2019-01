Tödliche Unfälle : Zwei Menschen sterben

Kleintransporter erfasst 81-jährigen Mann Brennendes Auto und Abschiedsbrief deuten auf Suizid hin

von Hanno Taufenbauch

10. Januar 2019, 16:19 Uhr

Binnen weniger Stunden starben in der Prignitz am Mittwoch zwei Menschen. Bei einem Verkehrsunfall starb ein 81-Jähriger in Wittenberge, im zweiten Fall beging das Opfer vermutlich Suizid.

Am Mittwoch um 17.27 Uhr wurden die Perleberger, Quitzower und Groß Buchholzer Ortswehren zu einem Fahrzeugbrand am Wald vor Neu Premslin unweit von Quitzow gerufen. Person mit erheblichen Brandverletzungen, so lautete die Alarmierung.

Beim Eintreffen der Kameraden stand das Fahrzeug in Flammen, berichtet Einsatzleiter David Ross von der Perleberger Wehr. Nach Polizeiangaben konnte ein brennender Mann noch den Pkw verlassen. Ein Ersthelfer erstickte die Flammen mit Decken. Der Mann kam ins Krankenhaus und sei dort verstorben, so Polizeisprecherin Dörte Röhrs.

Da ein Abschiedsbrief gefunden wurde und es stark nach Benzin roch, geht die Polizei zunächst von Suizid aus. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich bei dem Opfer nicht um einen Prignitzer.

Mit Schaum löschten die Kameraden, 20 waren im Einsatz, das Fahrzeug. Der Innenraum des Autos sei komplett ausgebrannt. Für weitere Ermittlungen hatten die Kameraden die Brandstelle ausgeleuchtet.

In Wittenberge wurde ein 81-jähriger Mann von einem Auto erfasst, er starb noch an der Unfallstelle, bestätigt Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr in der Kyritzer Straße auf Höhe der Sparkasse. Dort hatte der Mann eingeparkt, zu Fuß die Straße überquert, um einen Arzt aufzusuchen. Auf dem Rückweg wurde er von einem Kleintransporter erfasst, so Röhrs. Besonders tragisch: Währenddessen habe seine Frau in dem geparkten Auto gesessen.

Der Straßenabschnitt blieb mehrere Stunden lang gesperrt, die Staatsanwaltschaft hatte einen Gutachter beauftragt, den Unfallhergang genau zu rekonstruieren.