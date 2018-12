800 Jahre Rostock : Ende der Parteitreue und Neuanfang

Die NNN berichten in der Serie in Geschichten, Bildern und Episoden aus der Historie der Hanse- und Universitätsstadt.

von Horst Prignitz

10. Dezember 2018, 11:17 Uhr

Rostock | Im November 1988 tauchte in den NNN das Thema Republikflucht auf, von Gesprächen mit Rückkehrern aus der BRD war die Rede, und am 14. Dezember wurde eine „Verordnung über Reisen von Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik nach dem Ausland“ veröffentlicht. Doch von dem zur gleichen Zeit einsetzenden Zusammenbruch des „großen Bruders“ Sowjetunion und des „sozialistischen Lagers“ erfuhren die NNN-Leser kaum etwas. Lediglich auf den Politikseiten war - wenn auch ohne Kommentar - etwas zu entdecken über „Streikdrohungen“ und „Straßenkrawalle“ in Polen, Ereignisse in Ungarn in oder die Erklärung der staatlichen Souveränität Litauens im Mai 1989. Äußerlich schien die DDR-Welt noch heil zu sein. Die Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 brachten (anscheinend) die meisten Ja-Stimmen in Rostock (99,50 Prozent).

Im Sommer 1989 wurde das Flüchtlingsproblem für die DDR immer akuter und Auseinandersetzungen darüber nahmen an Schärfe zu. Am 11. August war in den NNN unter dem Titel „BRD-Frontberichterstattung“ etwas zu lesen über illegale Ausreisen aus der DDR mit Unterstützung durch die Bonner Botschaft in Budapest und die Ständige Vertretung der BRD in Berlin. Am 12. September verschärfte sich der Ton. In den NNN hieß es: Am Montag (11. September) wurde „in einer Nacht- und Nebelaktion begonnen, mit großem propagandistischen Aufwand eine größere Anzahl Bürger der DDR illegal und unter Verletzung völkerrechtlicher Verträge aus der Ungarischen Volksrepublik in die BRD zu verbringen.“ Der Vorwurf gipfelte in der Beschimpfung „Silberlinge für Ungarn“.

Am Sonnabend, dem 21. Oktober, reagierten die NNN erstmals auf den begonnenen Demokratisierungsprozess. Unter der Überschrift „Ich bin erleichtert über Angebote“ (NNN- Gespräch mit Landessuperintendent Dr. Joachim Wiebering) hieß es: „Tausende Rostocker zogen am Donnerstagabend nach den wöchentlich bereits üblichen Andachten durch die Altstadt. Machten ihrem Herzen Luft... Der Rat der Stadt hat zuvor durch die Ratsmitglieder Dr. Manfred Bölkow und Johannes Kunze in der Marienkirche und der Petrikirche einen offenen Brief verlesen lassen, der mit Datum, Uhrzeit und Thematik zum Dialog mit Verantwortlichen und Funktionären einlädt“.

Ein am gleichen Tag auf Seite 1 erschienener Kommentar mit dem Titel „Dialog und Ehrlichkeit“ wirkte wie ein letzter Versuch, besagtem Dialog die Spitze zu nehmen. Zitat: „Wir alle wollen und müssen viel verändern. Dabei soll niemand abseits stehen... Es ist das Amt des Staates und seiner gewählten Organe, Veränderungen herbeizuführen und dabei viele Bürger klug einzubeziehen. Es ist das Amt der Kirche, Menschen, die auf das Wort Gottes hören, so zu führen, dass ihr Handeln dem Allgemeinwohl dient.“

Schluss mit der Linientreue! Am 28. Oktober brachten die NNN das erste Bild von einer Demonstration, an der sich zwei Tage zuvor etwa 25 000 Rostocker beteiligt hatten. Zitat: „Die Menge zog mit Kerzen und vielen Transparenten größtenteils schweigend über den Boulevard. Es war zu lesen: „Egon, lass’ Reformen sehn, sonst werden auch die letzten geh’n“, oder „Unbekrenzte Wahlen!“.

Ende 1989 stieg die Zahl der Leser. Gefährdet aber wurde das Wachstum durch einen mit Papiermangel begründeten Auflagenstopp. Darauf erschien am 9. Dezember ein Beitrag, in dem sich die NNN gegen die Bevorzugung der SED-Zeitungen wandte.

Ende Januar 1990 begannen sich die NNN mehr und mehr von der NDPD zu trennen. Mit der Einführung der D-Mark am 1. Juli 1990 wurde auch die letzte Verlagsfessel gesprengt. Wenig später kam es zur Gründung des Zeitungsverlages „Norddeutsche Neueste Nachrichten GmbH & Co. KG“ mit den Geschäftsführern Hans-Joachim Block und Thomas Amann. Der Beschluss, die „schwarze Zahlen“ schreibenden NNN zu erhalten - und das mit dem über viele Jahre erfolgreichen Team -, war gefallen. Chefredakteur blieb Wolf-Dietrich Gehrke, als Stellvertreter fungierten Reinhard Frank und Tilo Herzog. Zur Redaktion gehörten unter anderen Siegfried J. Fügenschuh (Wirtschaft), Ingrid Feuerstein (Lokales), Barbara Hendrich (Kultur), Sabine Frank (Beilage) und als Neuling Dietmar Tahn (Sport).

Ein eigener Vertrieb musste aufgebaut werden, neue Leser und Anzeigenkunden galt es zu gewinnen - Schwerstarbeit für Vertriebsleiter Siegfried Braecker und Anzeigenleiter Horst Bartels. Und immer die bange Frage: Wird das Experiment, mit welchem Partner, gelingen?