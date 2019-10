800 Verkehrsdelikte nicht bearbeitet : Verteidigung fordert Freispruch für ehemaligen Amtsrichter aus Güstrow

Der Angeklagte habe in 18 Überlastungsanzeigen gegenüber Gerichtsleitung und Justizministerium deutlich gemacht.

Avatar_prignitzer von Marie-Luise Hänsel/dpa

25. Oktober 2019, 12:57 Uhr

Im Prozess gegen einen früheren Amtsrichter wegen des Vorwurfs der Rechtsbeugung hat die Verteidigung die Strafforderung der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen und auf Freispruch plädiert.

Der Angeklagte habe in 18 Überlastungsanzeigen gegenüber Gerichtsleitung und Justizministerium deutlich gemacht, dass er die Arbeit nicht bewältigen könne. „Man hat ihn sehenden Auges auflaufen lassen“, sagte der Anwalt am Freitag in seinem Plädoyer vor dem Landgericht in Rostock. Statt der üblichen 1000 bis 1150 Verkehrsverstöße pro Jahr habe er bis zu 1700 solcher Akten bearbeiten müssen.

Staatsanwaltschaft fordert Bewährungsstrafe

Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft wäre das Pensum der Arbeit durchaus handhabbar gewesen. Nach ihrer Darstellung hatte der heute 58 Jahre alte Jurist zwischen 2013 und 2015 am Amtsgericht Güstrow mehr als 800 Verkehrsdelikte so lange nicht bearbeitet, bis er die Bußgeldverfahren wegen Verjährung einstellen konnte.

Sie fordert wegen Rechtsbeugung eine Bewährungsstrafe von 18 Monaten. Laut Anklage war der aus gesundheitlichen Gründen vor einem Jahr in den Ruhestand versetzte Richter im Tatzeitraum an mindestens zwei Tagen pro Arbeitswoche dem Gericht ferngeblieben.

Weiterlesen: