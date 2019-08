Führungswechsel : Achim Segebarth ist neuer Leiter der Polizeiinspektion

Der 45-Jährige war zuvor Dezernatsleiter im Führungsstab des Polizeipräsidiums.

von NNN

01. August 2019, 14:44 Uhr

Rostock | Achim Segebarth ist der neue Leiter der Polizeiinspektion Rostock. Der Polizeidirektor trat gestern die Nachfolge von Michael Ebert und damit seinen Dienst in der neuen Wirkstätte, im Polizeirevier in der Ulmenstraße, an. Dort wurde der 45-Jährige durch Polizeipräsident Peter Mainka begrüßt, der an die bisherige gute Zusammenarbeit anknüpfen möchte.

Achim Segebarth war zuvor Dezernatsleiter im Führungsstab des Polizeipräsidiums Rostock. Die offizielle Amtseinführung des Inspektionsleiters wird Lorenz Caffier (CDU), Minister für Inneres und Europa des Landes Mecklenburg-Vorpommern, am 20. August 2019 vornehmen.

Weiterlesen: Scheidender Polizeichef Ebert zieht positive Bilanz