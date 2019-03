Hochwasserschutz : Arbeiten an Sturmflutschutzwand schreiten voran

Halbzeit - Die Wasserarbeiten an der Großbaustelle zum Hochwasserschutz in Warnemünde sind bald abgeschlossen.

von Anja Engel

22. März 2019, 05:00 Uhr

Warnemünde | Entlang des Alten Stroms Süd laufen die Arbeiten an der Sturmflutschutzwand auf Hochtouren. Mit schwerem Gerät befestigen die Arbeiter letzte Teile der Spundwand mit Ankern. "Mit den Wasserarbeiten und dem Einbringen der Spundwand sind wir nun fast fertig. Nun erfolgt der Betonbau, sprich es wird eine Schutzwand an Land angelegt", erklärt Ronny Schmidt, Projektleiter vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (STALU MM).

Täglich sind im Schnitt bis zu 20 Mann an der rund neun Millionen Euro teuren Hochwasserschutzanlage zu Gange. Im Januar 2018 begannen die Arbeiten an der Schutzwand. Die alte Konstruktion genügte hinsichtlich ihrer Statik und Höhe nicht mehr den Vorgaben des neuen Hochwasserschutzkonzepts für Warnemünde. "Die alte Anlage wurde Ende der 60-er Anfang der 70-er Jahre errichtet und hatte ihre besten Jahre hinter sich. Der Ersatzbau wird fünf Zentimeter höher sein und kann um zirka 20 Zentimeter angehoben werden", erklärt Schmidt. Damit hält die neue Wand Wasserständen bis zu 2,50 Meter stand. Laut Berechnungen zum steigenden Meeresspiegel, würde im Jahre 2060 eine Aufstockung der Schutzwand notwendig sein.





Im Anschluss der Wasserarbeiten erfolgen dann die Betonarbeiten an Land. Adaptive Hochwasserschutzelemente aus Stahlbeton werden in den kommenden Monaten in jeweils 50 Meter-Abständen eingesetzt und verschraubt. Der Regenauslauf in Verlängerung der Rostocker Straße ist komplett erneuert worden. Die Wiederherstellung der Liegeplätze erfolgt schrittweise im Zuge der Gesamtfertigstellung, die voraussichtlich im Januar 2020 sein soll. "Wir sind guter Dinge und hoffen, schon in diesem Jahr fertig zu werden", betont Schmidt. Durch den Anschluss der Bahnhofsbrücke und erschwerende Wasserstände verzögerten sich die Arbeiten. "Damit muss man immer rechnen, denn wenn das Wasser zu hoch steht, Eis, Schnee und Frost hinzukommen, können die Arbeiten erstmal nicht fortgeführt werden. Doch wir sind zum Glück gut durch den Winter gekommen", so der Projektleiter erleichtert.



Mit der Bauausführung ist die Firma Claus Wieben Bauunternehmen GmbH und Co. KG beauftragt. Das STALU MM hat bereits 4,5 Millionen Euro investiert. Zur Fertigstellung kommen dann nochmal 4,5 Millionen hinzu. Die Hansestadt Rostock investiert eine Million. "Wir liegen nur fünf Prozent über der Auftragssumme. Es kommen immer unvorhersehbare Dinge hinzu, die dann die Kosten ansteigen lassen", so Schmidt.