Verleihung : Kulturförderpreis MV geht nach Rostock

Für seine Verdienste in der jüdischen Gemeinde Rostock erhält Juri Rosov nun eine Auszeichnung.

Avatar_prignitzer von NNN

12. September 2019, 09:41 Uhr

Schwerin | Am Donnerstag um 17 Uhr werden der Kulturpreis und der Kulturförderpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern verliehen. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Rostock wird in diesem Rahmen mit dem Kulturförderpreis geehrt. Er wird unter anderem für die Vorbereitung und Durchführung der 2016 ins Leben gerufenen Jüdischen Kulturtage in Rostock ausgezeichnet.

Die Grafikerin Inge Jastram mit dem diesjährigen Kulturpreis des Bundeslandes ausgezeichnet. Damit soll sie für ihr Lebenswerk geehrt werden, wie die Staatskanzlei vorab bekanntgab. Die 1934 in Naumburg (Sachsen-Anhalt) geborene Künstlerin gehöre zu den besten Grafikerinnen in Deutschland. Der Hauptpreis ist mit 10 000 Euro, der Förderpreis mit 5000 Euro dotiert.