Bad Doberan : 21-Jähriger belästigt Seniorin

Mann überwältigt 70-Jährige in Bad Doberan. Passanten eilen Opfer zur Hilfe.

von NNN

31. Juli 2019, 17:09 Uhr

Bad Doberan | Am Mittwoch soll es in der Münsterstadt Bad Doberan einen sexuellen Übergriff gegen eine 70-Jährige gegeben haben. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 12.20 Uhr in der Klosterstraße. Dort trafen das Opfer und ein ihr unbekannter Mann aufeinander. Dieser überwältige die Frau und berührte sie mit sexueller Absicht. Als Passanten der 70-Jährigen zur Hilfe eilten, flüchtete der Tatverdächtige.

Im Zuge der Fahndung konnte die Polizei den mutmaßlichen, 21 Jahre alten Täter feststellen und ihn in Gewahrsam nehmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.