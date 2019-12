Bauarbeiten in Rostock : Gehwege in Dierkow werden erneuert

Arbeiten im Bereich der Gutenbergstraße sind gestartet. Bis Mai 2020 fließen rund 480.000 Euro in die Maßnahme.

05. Dezember 2019, 05:00 Uhr

Rostock | Die Zeit der maroden Gehwege im Bereich der Gutenbergstraße gehören schon bald der Vergangenheit an. Am Montag haben die Arbeiten zur Erneuerung der Wege an den Straßenbahnhaltestellen Dierkow Zentrum und Katerweg sowie im Verbindungsweg zwischen Haltestelle Katerweg und Berringerstraße begonnen. Nach zahlreichen Hinweisen von den Anwohnern lässt die Hansestadt alle Wege durch die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH (RGS) barrierefrei gestalten, mit neuer Beleuchtung ausstatten sowie im Verbindungsweg eine Sitzbank errichten.

Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf rund 480.000 Euro, wovon etwa die Hälfte die Stadt trägt und die andere Hälfte als Zuschuss aus den Städtebaufördermitteln des Landes kommen.

Arbeiten erfolgen in drei Bauabschnitten

Das Vorhaben wird in drei Bauabschnitten durch die Firma BMR Tiefbau GmbH aus Rostock umgesetzt. Im ersten wird im Bereich der Haltestelle Katerweg der vorhandene Gehweg zur Berringerstraße zurückgebaut und anschließend erneuert. Um die Beeinträchtigungen während der Bauzeit für Fußgänger und Radfahrer möglichst gering zu halten, wird daneben ein beleuchteter provisorischer Weg angelegt.

Während des Winters ruhen die Bauarbeiten, bevor im Frühjahr 2020 der Abschnitt nördlich der Gleisanlage Haltestelle Katerweg grundhaft ausgebaut wird. Hier kommen neue Beleuchtungsanlagen, Bänke sowie eine großzügige Rasenfläche hin. Die auch in diesem Bereich notwendige Fällung eines Baumes wird durch eine Neupflanzung kompensiert.

Falschparken auf Gehweg soll verhindert werden

Daran schließen sich dann im zweiten Abschnitt Arbeiten am parallel zu den Straßenbahngleisen verlaufenden Geh- und Radweg von der Haltestelle Katerweg mit Anbindung an die Freizeitanlage an. Dieser wird ebenfalls grundhaft erneuert und beleuchtet. Außerdem wird der marode Zaun durch durch einen neuen ersetzt.

Im letzten Abschnitt wird schließlich im Bereich der Haltestelle Dierkow Zentrum bei der Georg-Adolf-Demmler-Straße nicht nur die Fahrbahn und der Gehwege erneuert, sondern auch die Beleuchtung. Zudem sollen Poller, die in diesem Abschnitt gesetzt werden, künftig das Parken auf den Gehwegen verhindern.

Während der Bauarbeiten, die je nach Witterung bis voraussichtlich Mai 2020 andauern werden, ist mit abschnittsweisen Beeinträchtigungen zu rechnen, da der Fuß- und Radverkehr zeitweise umgeleitet und über Behelfswege geführt werden muss.