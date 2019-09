Dampflok auf Reisen : Molli gut auf Borkum angekommen

Ab Sonnabend startet der Pendel-Einsatz auf der Insel. Die knapp 30.000 Euro Kosten soll der Ticketverkauf decken.

Avatar_prignitzer von Gordon Päschel

11. September 2019, 21:43 Uhr

Emden | Normalerweise reist der Molli aus Bad Doberan ja unter Volldampf. Im Hafen von Emden aber ging es Mittwochmittag nur im Schneckentempo voran. Die 30 Tonnen schwere Triebmaschine wird an Bord einer Inselfähre verfrachtet. Das Ziel: Borkum, wo die Molli-Dampflok bis zum 22. September ein außergewöhnliches Gastspiel gibt.

Es ist das erste Mal, dass die Kult-Bahn, die zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn verkehrt, verreist. Und dazu auch gleich noch auf eine Insel. Der Aufwand ist enorm: Für den Ausflug an die Nordsee wurde das historische Gefährt auf einen Tieflader gehoben. Über die Autobahn ging es über Nacht nach Emden, wo der Molli-Transporter bereits von vielen Schaulustigen und mehreren Kamerateams erwartet wurde.

Klaus Ortgies





Eisenbahnfans lassen sich Spektakel nicht entgehen

Andreas Seidel lebt in der Pfalz und macht gerade Urlaub in Greetsiel. Das Spektakel am Borkumkai lässt er sich nicht entgehen. Er ist eigens dafür hergekommen. "Ich bin ein großer Eisenbahnfan", sagt er. Der Molli sei ein Stück Nostalgie. Im Blickpunkt steht aber auch Theodor Robbers. Der Geschäftsführer der Borkumer Kleinbahn- und Dampfschifffahrt GmbH hat den Besuch der Molli-Lok auf Borkum mit eingefädelt. Die Kosten schätzt er auf rund 20.000 bis 30.000 Euro.

Ticketverkauf soll Kosten decken

Allerdings geht er davon aus, dass das meiste davon durch den Ticketverkauf für Sonderfahrten wieder eingenommen wird. "Wir haben jetzt schon Anfragen und rechnen mit vielen Fotogästen", sagt Robbers. Das finanzielle Risiko teilen sich die Borkumer zur Hälfte mit der Molli-Betreibergesellschaft.

Ab Sonnabend soll die Dampflok auf der 7,5 Kilometer langen Strecke zwischen dem Borkumer Hafen und dem Ort pendeln. Dazu gibt es Extra-Fototermine. "Wir fahren so oft es geht", sagt Robbers. Der Molli solle schließlich auch gesehen werden. Als Höhepunkt sind Parallelfahrten mit einer historischen Schmalspurbahnen von Borkum geplant, ehe es am 25. September wieder per Schiff zurück aufs Festland geht.