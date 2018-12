Demos : Das ist heute in der KTV los

Insgesamt vier Aufzüge mit 3000 Teilnehmern sind bei der Stadt Rostock angemeldet.

von NNN

12. Dezember 2018, 05:00 Uhr

Rostock | Vier Demonstrationen in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt sind für heute bei der Stadt Rostock angemeldet. Viele Kitas, Schulen und Geschäfte schließen daher früher oder öffnen gar nicht erst. Anwohner müssen sich auf massive Einschränkungen einstellen.

Die AfD zieht vom Ulmenmarkt in die Ulmenstraße, zum Saarplatz, in die Wismarsche Straße und zum Doberaner Platz. Angemeldet war die Demo unter dem Motto „Für unser Land und unsere Kinder“, mittlerweile ist das Motto„Blauhelmeinsatz gegen Migrationspakt und Meinungsdiktatur“. Ab 16 Uhr sollte es losgehen, verbreitet wird aber ein Startzeitpunkt von 18 Uhr auf dem Ulmenmarkt.

Ein Einzelanmelder hat zu um 16.30 Uhr eine Kundgebung am Doberaner Platz angekündigt unter dem Titel „Rostock reicht’s. AfD läuft nicht“. Der Asta ist in der Ulmenstraße 45 mit einer Kundgebung vertreten. Rostock nazifrei hat eine Demo angemeldet, die sich vom Doberaner Platz über die Stampfmüllerstraße, den Friedhofsweg, die Arnold-Bernhard-Straße hin zum Saarplatz, in die Parkstraße, zur Hasenbäk, in die Ulmenstraße, die Fritz-Reuter-, die Waldemar- und Margaretenstraße bis zur Heiligen-Geist-Kirche ziehen soll. Angemeldet ist der Marsch von 17 bis 20 Uhr.

In der Heiligen-Geist-Kirche startet um 17 Uhr eine interreligiöse Andacht, die zeigen soll, dass der Kontakt zwischen den Religionen gelingt. Angemeldet sind bei der Stadt rund 3000 Teilnehmer für alle Demonstrationen. Es ist mit massiven Einschränkungen und Sperrungen zu rechnen. Das Weihnachtsdorf Am Brink schließt, die Arnold-Bernhard-Straße wird zeitweilig gesperrt. Die Strecke vom Werftdreieck zu den Kliniken soll freigehalten werden.