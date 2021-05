Einkaufszentrum Rostock : Drei Autos auf Parkdeck in Flammen

Am Abend brannten drei Autos auf einem Parkdeck im Stadtteil Dierkow. Möglicherweise haben Kinder das Feuer verursacht.

Rostock-Dierkow | Die Feuerwehr musste am Montagabend zu einem zweiten großen Einsatz innerhalb von nur wenigen Stunden ausrücken. Nachdem es am späten Nachmittag zu einem schweren Autobahnunfall gekommen war, brannten am frühen Abend nun drei Autos auf einem Parkdeck im Stadtteil Dierkow. Drei Autos auf Parkdeck in Flammen Wie die Polizei mitteilte, ging gegen 18.45...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.