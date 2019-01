Einbrüche in Rostock : Gesundheitszentrum, Recyclinghof und Garagen im Visier

Gleich drei Fälle halten die Polizei derzeit auf Trab.

von NNN

08. Januar 2019, 14:02 Uhr

Rostock | Mehrere Einbrüche im Rostocker Stadtgebiet beschäftigen derzeit die Rostocker Kriminalpolizei. So sind Unbekannte im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes in ein Geschäftsgebäude in der Schonenfahrerstraße in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt eingebrochen. Dort öffneten sie unter anderem gewaltsam die Räume des ansässigen Gesundheitszentrums. Aus der durchsuchten Büroeinrichtung entwendeten die Einbrecher Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Einbruch wurde am Montagmorgen festgestellt, als Patienten die Räume des Gesundheitszentrums offen vorfanden, aber noch gar kein Personal anwesend war. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes (KDD) sicherten vor Ort Spuren, die jetzt ausgewertet werden müssen.

Ebenfalls am Montag wurde ein Einbruch auf dem Gelände des Recyclinghofes in der Südstadt angezeigt. Dort öffneten die Einbrecher mit Gewalt ein Fenster des Annahmehäuschens. Offenbar waren sie auf der Suche nach Bargeld, wurden aber nicht fündig.

Am Dienstagmorgen waren Beamte des Polizeireviers Lichtenhagen dann in Schmarl im Einsatz. Dort wurden im Schmarler Damm mehr als 20 Garagen aufgebrochen und durchsucht. Bereits im Dezember waren an gleicher Stelle etliche Garagen aufgebrochen worden. Die Ermittlungen zu allen Fällen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.