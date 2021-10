Volleyball in Rostock : SV Warnemünde muss gegen Spitzenreiter knapp zurückstecken

Im Heimspiel gegen den Tabellenführer kann sich der SVW nicht durchsetzen. Allerdings hört sich das 3:0 des TuS Mondorf deutlicher an, als es war, denn die Sätze waren alle sehr eng (24:26, 23:25, 23:25).

Rostock | Die Volleyballer des SV Warnemünde unterlagen in ihrem ersten Heimspiel der 2. Bundesliga Nord 2021/22 am Sonnabend in der Ospa-Arena dem Tabellenführer TuS Mondorf sehr knapp mit 0:3 (24:26, 23:25, 23:25). Im letzten Spieljahr stand Mondorf am Ende auf Tabellenplatz vier. Beide Partien des letzten Spieljahres vom SVW gegen TuS wurden mit 1:3 Sätze...

