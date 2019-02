Fahndung nach schwerem Raub : Polizei sucht nach Verdächtigem

Täter erpresst Geld von Opfer und lässt sich zum Bahnhof fahren.

von NNN

26. Februar 2019, 15:54 Uhr

Sanitz | Bei der Aufklärung eines Verbrechens setzt die Polizei jetzt auf die Mithilfe aus der Bevölkerung. Mit einem Fahndungsfoto sucht sie nach einem Tatverdächtigen, der in Verdacht steht, einen schweren Raub begangen zu haben. Die Tat hat sich laut Polizei am 22. Januar ereignet. An diesem Tag klingelte eine unbekannte männliche Person beim Geschädigten und forderte ihn nach dem Öffnen der Haustür zur Herausgabe von Geld auf. Dabei bedrohte der Täter das Opfer mit einem Messer. Da der Geschädigte nur wenig Bargeld im Haus hatte, der Täter aber nicht von seiner Forderung abließ, musste er mit seinem Auto zur Bank in Sanitz fahren und ihm dort anschließend die abgeholten 200 Euro übergeben. Anschließend ließ sich der Täter zum Sanitzer Bahnhof fahren. Um 20.22 Uhr stieg dieser in den Regionalzug in Richtung Rostock.

Die Polizei fahndet nun nach dem Täter und fragt: Wer kennt die abgebildete Person? Hinweise nimmt die Polizei in Sanitz unter Telefon 038209/440 entgegen.