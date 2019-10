Nach Fahrerflucht in Rostock : Polizei sucht nach weißem Kleinwagen

Eine Zeugin bringt neue Erkenntnisse zu dem Unfall am Freitagmorgen in Evershagen.

28. Oktober 2019, 18:37 Uhr

Rostock | Ein Autofahrer hat am Freitagmorgen, nachdem er in Rostock eine Fußgängerin angefahren hatte, diese schwer verletzt auf der Straße liegend zurückgelassen und Fahrerflucht begangen. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Autofahrer. Der Vorfall hatte sich nach Angaben der Beamten kurz nach 6 Uhr in der Thomas-Morus-Straße im Stadtteil Evershagen zugetragen.

Im Rahmen des Zeugenaufrufs meldete sich bei der Rostocker Polizei eine Hinweisgeberin, die zur Unfallzeit ein auffälliges Fahrzeug beobachten konnte.



Der weiße Kleinwagen mit Stufenheck fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit aus der Thomas-Morus-Straße kommend in Richtung Maxim-Gorki-Straße und dann weiter in Richtung Messestraße. Die Frontscheibe des weißen Fahrzeuges war stark beschädigt. Der Fahrzeugführer war augenscheinlich männlich, groß und trug helle Bekleidung

Die Rostocker Polizei bittet nochmal um die Mithilfe bei der Aufklärung des Unfalls. Wer das Fahrzeug gesehen hat oder sogar kennt, möchte sich bitte bei der Polizei melden.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstr. 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381/49 16 16 16, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.