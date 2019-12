Familienprojekt in der Hansestadt : Willkommensgeschenk für Rostocker Küstenbabys

Stadt unterstützt Projekt des Vereins Charisma und überreicht 300 Kinderbücher.

14. Dezember 2019, 18:03 Uhr

Rostock | Den neugeborenen Rostockern macht die Hansestadt ein besonderes Geschenk. Anlässlich des Doppeljubliläums hat Franziska Nagorny, Leiterin des Projektbüros Stadt- und Universitätsjubiläum, der Vorsitzenden des Vereins für Frauen und Familie Charisma, Marie Hagen, am Freitag 300 Exemplare des Bilderbuchs "Im ABC durch Rostock mit Max und Mila" überreicht.

Damit wird das Projekt Küstenbabys Willkommen unterstützt, das kostenlos Willkommensbesuche bei frisch gebackenen Eltern in der Hansestadt organisiert. Die Mitarbeiterinnen informieren dabei alle Mütter und Väter zu familienrelevanten Angeboten in der Stadt, helfen bei der Kitaplatzsuche oder beantworten Fragen, die nach der Geburt des Kindes auftreten.

Greifi und Buch im Willkommensbeutel

Die Idee, dass das Kinderbuch ein tolles Geschenk für die Eltern wäre, entstand bereits Anfang des Jahres. "Wir sind auf das Buch aufmerksam geworden und wussten: Das passt super zu unseren Willkommensbeuteln", sagt Hagen. "Es ist schön zu sehen, dass wir durch die Förderung einer weiteren Auflage des Buches dieses tolle Projekt auch über die Jubiläumsjahre hinaus unterstützen können", zeigt sich Nagorny erfreut. Neben dem Bilderbuch sind in den Beuteln auch das Jubiläumsplüschtier Greifi, Babysocken, Kitaplaner und ein zahnärztlicher Kinderpass enthalten.

Über 200 Familien profitieren jährlich von dem Angebot. "Doch es könnten deutlich mehr sein", sagt die Vereinsvorsitzende. Sie und ihr Team würden alle Eltern und Familien begleiten und unterstützen, die sich bei ihnen melden würden.

Auf Entdeckungsreise durch die Hansestadt

Das Bilderbuch "Im ABC durch Rostock mit Max und Mila" veröffentlichte Juliane Dieckmann bereits im vergangenen Jahr zusammen mit Illustratorin Irina Kazak. In 26 detailreichen Zeichnungen erleben die Kinder Max und Mila zu jedem Buchstaben des Alphabets kleine Abenteuer an verschiedenen Plätzen in der Hansestadt, die mit kurzen Reimen beschrieben sind. Nachdem die ersten 1000 Exemplare schnell den Weg in zahlreiche Kinderzimmer fanden, erscheint nun im eigens dafür gegründeten Verlag die zweite Auflage im Handel.