Feuer in Rostock : Gartenlaube in Evershagen steht in Flammen

Carsten Rehder

Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten. von NNN

25. Juli 2019, 20:19 Uhr Rostock | In einer Kleingartenanlage in Evershagen brennt eine Gartenlaube. Aufgrund der Rauchentwicklung sollen Anwohner Türen und Fenster geschlossen halten. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Flammen zu löschen. Weitere Informationen folgen.

