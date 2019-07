Interview & Gewinnspiel : Gregor Meyle mit neuem Album im IGA-Park

Er ist jetzt 40 - Zeit, um ausführlich zu reflektieren. Der Musiker spielt am Sonnabend in Rostock.

von Dirk Buchardt

30. Juli 2019, 20:00 Uhr

Moin Gregor! Wo erreichen Dich gerade?



Gregor Meyle: In Spremberg. Du weißt doch: Sommer ist Tourneezeit - da sind wir fast jede Woche von Donnerstag bis Samstag, manchmal auch noch Sonntag unterwegs. Ansonsten vier Tage Familie - so richtig mit Müll rausbringen, Kinder und so. Aber am Wochenende geht's schön auf Tour. Morgens ausschlafen, dann mit dem Rad ins Schwimmbad, mittags Soundcheck, abends Mucke.

Hier in Rostock empfiehlt sich aber eher die Ostsee!

Kann man da per Rad hin?

Warnemünde ist nicht weit...

Oh, klar! Warnemünde. Da waren wir schon oft. Das ist so schön. Aber wir müssen ja immer aufpassen, wenn ich erzähle auf der Bühne und von Warnemünde schwärme. Dann heißt es: ,Wir sind hier aber in Rostock!’ (lacht)

Kurz zur aktuellen Tour. Was erwartet die Besucher?

Wir haben im letzten Oktober ein neues Album herausgebracht: "Hätt’ auch anders kommen können“ Davon wird es viel geben. Ich bin jetzt 40 Jahre alt, da ist es mal an der Zeit zu reflektieren, Geschehenes nicht als selbstverständlich zu nehmen. Die Reise geht ja immer weiter. Schau mal, vor zwei Jahren ist meine Tochter geboren, im letzten Jahr aber ging auch meine Mutter von uns. All das gehört dazu.

Neben der aktuellen Platte, gibt es da ein Lied, das das Publikum immer hören will?

DIE Hitnummer gibt es eigentlich nicht. Aber „Keine ist wie Du“ zum Beispiel spielen wir noch oft. Natürlich auch durch das Cover von Sarah Connor. Ansonsten aber können sich die Leute auf einen bunten Mix quer durch die Genres freuen - Kuba-Sounds wie auch Irish Falk. Ganz nach dem Motto: „Jeder bringt einen Salat mit“.

Apropos Salat - Du hast auch ein Kochbuch geschrieben? Wie kommt es dazu?

Eins? Im Oktober kommt das dritte. Es heißt „Band für Feinschmecker“. Es kamen immer viele Anfragen nach Noten zu den Songs. Das allein war uns zu langweilig. So haben wir zu jedem Lied auch Rezepte aufgeschrieben - deshalb "Songs für Feinschmecker". Nach einem Teil 2 haben wir nun von jedem zwei Lieblingsrezepte dazugetan und ich erzähle auch ein paar Geschichten aus dem „Band-Nähkästchen“ ...

Du wurdest 2007 entdeckt durch Stefan Raab bei dieser unaussprechlichen Casting-Show SSDSDSWEMUGABRTLAD* ...

Oh ja, ich krieg das auch nicht mehr zusammen! Stefan hatte diese tolle Idee, die erste Sendung zu machen, in der Leute singen konnten, was sie wollten. Das hat so viel Spaß gemacht, ich war da unter anderem mit Stefanie Heinzmann und anscheinend der erste, der weltweit sein eigenes Lied gesungen hat. Das war eine Mega-Plattform, ich bin heute noch meinem Bruder dankbar, dass er mich da angemeldet hat.

Die Zeit danach war aber nicht ganz unwellig...

Das stimmt. Nach der Show ging es steil ab, ich brachte 2008 ein Album raus und schaffte es in die Top10. Dann im Herbst aber war es plötzlich vorbei. Irgendwann sind wir nur noch zu Zweit durchs Land gefahren und haben überall gespielt - auf Hochzeiten und auf Beerdigungen. Da blieb nicht wirklich viel übrig und man überlegt schon, ob sich das alles noch lohnt.

Bis dann 2013 dieser Anruf von Xavier Naidoo kam. Wie kam der auf Dich?

Schon damals hatte Tim Mälzer (der Hamburger Starkoch - d.R.) Konzerte in seinem Restaurant veranstaltet. In der „Bullerei“ tummelten sich viele Promis... Einmal saßen da auch die Söhne Mannheims im Publikum. Xavier meinte, es täte ihm leid, mich nicht schon früher getroffen zu haben. Ich bräuchte eine große Plattform, dann ginge garantiert die Post ab ...

Und ein halbes Jahr später war es dann soweit?

Genau. Xavier rief an und bot mir an, bei „Sing meinen Song - das Tauschkonzert“ mitzumachen. Für den Start 2014 - das Format kannte ja noch niemand, die Erwartungen waren groß - gab es die Vorgabe, einen Underdog dabei zu haben. Das war meine Chance, der perfekte Zeitpunkt! Ich habe schnell all meine Kohle zusammengekratzt und ein neues Album produziert. Es wurde zum Glück pünktlich fertig...

Seitdem läuft's bei Gregor Meyle ...

Zumindest haben wir ein gutes Level erreicht. Jetzt spielen wir vor deutlich mehr Publikum, aber es war doch gut, dem Baum beim Wachsen zuzusehen. Inzwischen sind 20 Leute im Team dabei, da hängen Familien dran. Deshalb würde ich nie sagen „Ich mach' mal ein Jahr Pause“. Ich möchte so lange wie möglich der Welle folgen – und freue mich erstmal riesig auf die Fans in Rostock. Bis Sonnabend!

*) Abkürzung für den Slogan „Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte und gerne auch bei RTL auftreten darf“





