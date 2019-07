Hansetag in Russland : Rostock präsentiert sich in Pskow

Delegation knüpft vor Ort Kontakte für Zusammenarbeit.

von NNN

03. Juli 2019, 16:42 Uhr

Rostock | Zufrieden blicken die 30 Mitglieder der Delegation aus Rostock auf ihre Reise am vergangenen Wochenende zu den 39. Internationalen Hansetagen im russischen Pskow zurück. Die Vertreter unter der Leitung von Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) waren begeistert von der Vielfalt und der Kultur, die in der 200.000 Einwohner großen Stadt an der Grenze zu Estland geboten wurde.

Aber nicht nur Feiern stand auf dem Programm von Methling und Co. Rostock präsentierte sich in Regie des Büros Hanse Sail und der Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde zusammen mit fünf weiteren Hansestädten aus MV auf dem Hansemarkt - als eine von insgesamt mehr als 80 Hansestädte aus ganz Europa. Methling und die anderen Bürgermeister der Hansestädte nutzten die Gelegenheit, um gemeinsam über eine zukünftig intensivere interkommunale Zusammenarbeit zu sprechen.

Aleksandra Markianova

Während der Delegiertenversammlung und verschiedenen Arbeitsgruppensitzungen präsentierten Rostocks OB und Hanse-Beauftragter Holger Bellgardt die Ergebnisse des 38. Internationalen Hansetages in Rostock 2018, der bei allen teilnehmenden Städten noch sehr positiv in Erinnerung geblieben ist. Als Kulturbeitrag aus Rostock nahm Sandra Schubert als Künstlerin am HANSEartWORKS-Programm teil, welches in diesem Jahr das Thema Fotografie hatte. Die 20 Künstler aus verschiedenen Hansestädten stellten ihre Fotografien mit musikalischer Begleitung an großen weißen Hauswänden vor.



Unter Leitung von Manuela Balan besuchte eine Delegation von Rostocker Unternehmern zudem den Hanse Kongress unter dem Motto "Aufeinander zugehen". Die Unternehmer konnten einen Einblick in die regionale Wirtschaft vor Ort bekommen und Kontakte zu über 300 Teilnehmern aus ganz Europa knüpfen.

Flagge wird übergeben

Bei der Abschlussveranstaltung in Pskow wurde die Hanseflagge an die nächste Ausrichterstadt Brilon im Sauerland (Nordrhein-Westfalen) übergeben, die den 40. Internationalen Hansetag vom 4. bis 7. Juni 2020 ausrichtet.