Heimatmuseum Warnemünde : Kinder können auf Entdeckertour selbst Butter herstellen

Mädchen und Jungen können sich im Februar im Warnemünder Heimatmuseum auf Entdeckertour begeben. Sie können Dinge von früher bestaunen, selbst Butter herstellen und diese kosten. Dafür ist eine Anmeldung erforderlich.

Warnemünde | Nach fast zwei Monaten kann ein Teil des kulturellen Lebens in Warnemünde wieder starten. Denn seit dem Wochenende dürfen Museen und Theater in MV wieder öffnen. Im Warnemünder Heimatmuseum in der Alexandrinenstraße ist es am Mittwoch wieder soweit. Leiter Christoph Wegner hat sich für die kleinen Besucher etwas besonderes ausgedacht. Auch interess...

