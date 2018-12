SIlvestereinsätze : Tonnen und Müllschlucker brennen in Rostock

Noch knappe zwei Stunden bis zum Jahreswechsel und für die Feuerwehren der Stadt Rostock beginnt jetzt die heiße Phase.

von Dirk Buchardt

31. Dezember 2018, 22:21 Uhr

Rostock | Zu ersten kleineren Einsätzen ist es bereits im gesamten Stadtgebiet gekommen. Neben mehreren Mülltonnen und Kleidercontainern brannte am heutigen Silvesterabend im Stadtteil Schmarl ein Müllschlucker in einem Mehrfamilienhaus in der Willem-Barents-Straße.

Stefan Tretropp





Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Unter schwerem Atemschutz betraten die Feuerwehrleute die Kellerbox und begannen mit den Löscharbeiten. Offenbar geriet die Mülltonne in Brand, weil noch glimmende Böller und Raketen darin entsorgt wurden.

Stefan Tretropp





Polizei und Feuerwehr verzeichnen eine bis dato "normale" Silvesternacht.