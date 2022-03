Gewerbegebiet an der Ostsee : Knappes Angebot sorgt für hohe Mieten in Warnemünde

„Entscheidend sind Lage, Größe, Nutzwert und Nutzungsmöglichkeit“, weiß Makler Andreas Müller. Aber noch gibt es einen Unterschied zur Wohnungssuche in Warnemünde.

Warnemünde | Gewerbeflächen in Warnemünde sind knapp und teuer. „Aktuell gibt es leider nur ein geringes Angebot in Warnemünde, das macht sich an den Preisen bemerkbar“, weiß Makler Andreas Müller von Than & Müller. „Gegenüber anderen Rostocker Lagen liegen Gewerbemieten am Warnemünder Alten Strom und auf der Kröpeliner Straße in der Innenstadt am höchsten“, sagt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.