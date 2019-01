Krass-Freizeitticket : "Unsere Erwartungen wurden übererfüllt"

Rebus-Geschäftsführer freut sich über schon 2000 verkaufte Tickets an Schüler aus dem Landkreis Rostock.

von NNN

30. Januar 2019, 17:03 Uhr

Güstrow | Die Krass-Freizeittickets für Schüler im Landkreis Rostock sind heiß begehrt. Seit Verkaufsstart im August haben Rebus und Verkehrsverbund Warnow (VVW) bereits 2000 Stück abgesetzt: "Unsere Erwartungen wurden übererfüllt", sagt Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk. "Wir freuen uns, dass das neue Angebot des Landkreises in Kooperation mit dem VVW auf so eine positive Resonanz stößt."

Das Krass-Freizeitticket ist ein Zusatzangebot für alle bis zu 20 Jahre alten Kinder und Jugendliche im Landkreis Rostock, dass ihre Mobilität außerhalb der Schulzeiten erhöhen soll. Das Ticket gilt wochentags ab 13 Uhr und feiertags, in den Ferien sowie am Wochenende ganztägig im gesamten Verkehrsgebiet des VVW, also auch in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Neben den Rebus-Bussen können die Fahrzeuge der Deutschen Bahn, der Rostocker Straßenbahn AG, die Fähren der Weißen Flotte und der Molli genutzt werden. Das Ticket gibt es in den Rebus-Kundencentern und -Bussen sowie in den Kundencentern der VVW-Unternehmen und bei der Deutschen Bahn. Es ermöglicht zudem Rabatte für diverse Einrichtungen im Landkreis. Alle Infos unter www.krass-freizeitticket.de