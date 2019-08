Laage : Blitz setzt Dachstuhl in Brand

Eine Person musste wegen Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Avatar_prignitzer von NNN und Stefan Tretropp

28. August 2019, 23:03 Uhr

Laage | Der Spätsommer zeigt sich auf seiner Zielgeraden noch einmal von seiner schlechten Seite. So schlug am Mittwochabend in Weitendorf bei Laage während eines Gewitters ein Blitz in den Dachstuhl eines Hauses ein und setzte diesen in Brand. Die Feuerwehren aus der Region rückten gegen 21.05 Uhr mit einem Großaufgebot an und bekämpften die Flammen - auch von einer Drehleiter aus.

Stefan Tretropp





Zum Zeitpunkt des Blitzeinschlages befanden sich drei Personen im Haus. Eine wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus nach Güstrow gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Das Einfamilienhaus ist vorerst nicht bewohnbar.

Stefan Tretropp