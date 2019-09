Bei Laage : Unbekannte demolieren auf Bahnhof

Ein Wetterunterstand wurde mit Steinen zerstört. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

03. September 2019, 09:36 Uhr

Subzin-Liessow | Unbekannte Täter haben am Haltepunkt Subzin-Liessow bei Laage randaliert. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn entdeckte am Montagfrüh gegen 8 Uhr, dass zwei Seitenscheiben des Wetterunterstandes zerstört wurden und meldete den Vorfall der Bundespolizei.

Bundespolizeiinspektion Rostock





Offensichtlich haben der oder die derzeit unbekannten Täter die beiden Scheiben mit Schottersteinen eingeworfen, die sie aus dem Gleisbett entnommenen hatten. Überall auf dem Bahnsteig lagen Scherben. Der Schaden wird von der Bahn auf etwa 2500 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen: Wer hat in der Nacht oder am Morgen am Haltepunkt Subzin-Liessow auffällige Personen beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben? Diese nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381/208 31 11 oder 0381/208 31 12 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800/688 80 00 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.