Landkreis Rostock : Zerstörung eines Wetterunterstands in Scharstorf

Erneut ist ein Wetterunterstand an einem Bahnhof der Sachbeschädigung zum Opfer gefallen.

Avatar_prignitzer von NNN

10. September 2019, 11:32 Uhr

Scharstorf | Zu einer nicht unerheblichen Sachbeschädigung kam es am Haltepunkt Scharstorf. Durch einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn konnte am Montag gegen 07.45 Uhr festgestellt werden, dass eine Glasrückwand des dort befindlichen Wetterunterstandes zerstört wurde. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Durch die Deutsche Bahn wurde die Reinigung des Bahnsteiges veranlasst.

Bundespolizei sucht Zeugen

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Wer in der Nacht oder am Montagmorgen am Haltepunkt Scharstorf auffällige Personen beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet diese der Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -111 oder -112.