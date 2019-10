Linstow : Am Montag starten Bauarbeiten auf der A 19

Die Anschlussstelle Linstow in Fahrtrichtung Berlin wird bis Ende Oktober erneuert.

08. Oktober 2019, 16:16 Uhr

Linstow | Und noch eine Baustelle: Am Montag beginnen an der Anschlussstelle Linstow auf der Autobahn 19 in Fahrtrichtung Berlin die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn. Diese sind dringend notwendig, da die Verkehrssicherheit des Streckenabschnitts nicht mehr gegeben ist, teilt das Infrastrukturministerium mit. Voraussichtlich bis Ende Oktober sollen sowohl die Zu- und Abfahrtsrampen als auch die Fahrbahnen und die Ein- und Ausfahrstreifen saniert werden. Dabei werden auch die Frostschutz- und Schottertragschicht sowie Asphalttrag-, -binder- und -deckschicht neu aufgetragen.

Während der gesamten Bauzeit wird der Verkehr in Richtung Berlin auf einer Spur geführt. Vom 21. Oktober, 14 Uhr, bis voraussichtlich 25.Oktober sind die Auf- und Abfahrten zur Autobahn Richtung Berlin dann voll gesperrt, der Parkplatz Linstow an der A 19 während der gesamten Bauzeit. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie führt über die Anschlussstelle Krakow am See.

Die Kosten für die Maßnahme liegen bei etwa 360.000 Euro und werden vom Bund getragen.