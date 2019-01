Magisch : Ehrlich Brothers faszinieren Rostock

Am Freitag haben die Ehrlich-Brothers auf ihrer „Faszination-Tour” in der Rostocker Stadthalle tausende Fans verzaubert.

von Georg Scharnweber

04. Januar 2019, 17:41 Uhr

Rostock | Ab auf die Streckbank: Andreas Ehrlich will seinen Bruder Chris nach erfolgreicher Schrumpfung zurück auf Normalmaß bringen. Am Freitag haben die Ehrlich-Brothers auf ihrer „Faszination-Tour” in der Rostocker Stadthalle tausende Fans verzaubert. Die Show der magischen Brüder war am Nachmittag fast und beim zweiten Auftritt am Abend komplett ausverkauft.