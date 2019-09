Molli auf Borkum : Mecklenburgische Bäder- und Borkumer Kleinbahn vereint

Der Molli dampft mit den Waggons der Inselbahn im Schlepptau durch Borkum. Eisenbahnenthusiasten extra dafür angereist.

15. September 2019, 15:23 Uhr

Borkum/Bad Doberan | "Ich bin nur für diese Eisenbahn hier", sagt Edo Dijkstra, und schaut mit einem breiten Grinsen im Gesicht zur Dampflok Molli, die am Bahnhof des Fähranlegers auf Borkum gerade eine Pause macht. Der Molli-Fan ist extra für einen Tagesausflug aus Holland angereist, um den dampfenden Besuch aus Mecklenburg-Vorpommern zu bewundern, erzählt er.

Und er ist nicht alleine. Am Bahnsteig des Borkumer Hafens, aber auch in der Innenstadt des Ferienortes warten Touristen und Eisenbahn-Enthusiasten wie Dijkstra auf eine Fahrt mit dem Molli. Und die Fans werden nicht enttäuscht. Ab 12 Uhr geht es los und die Schmalspur-Dampflok aus Bad Doberan dreht auf der Insel die ersten Nostalgiefahrt-Runden. "Man nimmt die Historie auch durch die Nase wahr", sagt Bernhard Brons, einer der beiden Geschäftsführer der Borkumer Kleinbahn, schmunzelnd vor Fahrtantritt. "Eine Erinnerung an schöne Zeiten, das war unsere Absicht."

Molli auf Pendelverkehr durch Borkum

Der Molli fährt nicht allein, sondern mit den originalen Borkumer-Kleinbahn-Waggons die knapp 7,5 Kilometer lange Strecke zwischen Innenstadt und Borkumer Hafen hin und her. Er ersetzt so einen Regelzug. Mit einer Besonderheit: Ein zusätzlicher Adapter-Waggon ist jeweils am Anfang und am Ende der Inselbahn-Waggons und der Molli zwischengeschaltet. Der Aufwand war für das ungewöhnliche Zusammentreffen notwendig, weil: "Die Puffersysteme der Züge passen nicht zusammen", sagt Brons. Während die Borkumer Inselbahn mit zwei Doppelpuffern fährt, braucht der Molli eine Mittelpufferkupplung. "Beide Eisenbahnen haben hier Hand in Hand gearbeitet", erzählt Michael Mißlitz, Geschäftsführer der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli, über diese Adapter-Waggon-Lösung.

Nach Fahrtende muss die Lok umlaufen

Aber warum müssen es denn gleich zwei Adapter-Waggons sein? Der Molli muss nach jedem Fahrtende, also in jedem Bahnhof, umlaufen. Heißt: Die Dampflok muss das Zugende wechseln. Auf der Insel eine Neuheit, denn die Inselbahn selbst nutzt Wendezüge. Je eine Lok ist sonst am Anfang und Ende der Kleinbahn-Waggons angebracht, was ein Umlaufen unnötig macht.

"Es ist spannend, mal auf einer anderen Strecke zu fahren. Das ist schon sensationell", erzählt Jan Methling aus Bad Doberan, der mit nach Borkum gekommen ist. Als Heizer beschickt er das Feuer, achtet auf die Glut und den Kohlenachschub, bedient die Wasserpumpe und beobachtet die Strecke. Lokführer und Heizer arbeiten im Führerstand zusammen. Pro Tour verbraucht der Molli knapp 250 Kilo Steinkohle, schätzt Methling.

15 Tonnen Kohle mit nach Borkum gebracht

Die polnische Steinkohle wurde dazu eigens aus MV mitgebracht, knapp 15 Tonnen, sagt Dirk Nissen, einer der Molli-Zugführer der Münsterstadt. Historisch akkurat gekleidet kümmert er sich in den Waggons um die Sicherheit und unterstreicht das nostalgische Fahrgefühl.

Noch bis zum 22. September lädt die Borkumer Kleinbahn ein, dieses Fahrgefühl mehrmals täglich zu erleben.