Nach Tierquälerei in Rostock : Misshandelter Igel ist tot: Männer erhalten Strafanzeige

Ein Anwohner habe den Vorfall am Donnerstagabend gesehen.

08. November 2019, 07:50 Uhr

Weil sie einen Igel gequält haben sollen, haben drei Rostocker eine Anzeige erhalten. Ein Anwohner habe den Vorfall am Donnerstagabend gesehen, sagte ein Polizeisprecher. Die 18, 23 und 27 Jahre alten Männer sollen das Wildtier in der Kröpeliner Tor-Vorstadt wie einen Ball getreten und gegen einen Autoreifen gedrückt haben. Im Reifen steckten laut Polizei noch einige Stacheln des Tieres.

Der Igel wurde zunächst gerettet und in eine Tierklinik gebracht. Am Nachmittag dann die traurige Nachricht: Die Polizei teilte mit, dass der Igel in der Nacht verstorben sei.

Die Täter müssten sich wegen vorsätzlicher Tierverletzung verantworten. Wenn jemand „aus Rohheit ein Tier quält oder misshandelt“, könne dafür eine Geldstrafe oder bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe verhängt werden.