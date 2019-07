Schiffbau in Rostock : Neptun Werft auf der Erfolgsspur: „Wir haben gut zu tun“

Die Schiffbau-Industrie in Mecklenburg-Vorpommern ist schon durch manche Krise gegangen, auch die Neptun Werft hatte nach der Wende schwierige Tage hinter sich. Doch aktuell präsentiert sich die Werft in bester Form.

von Joachim Mangler

18. Juli 2019, 11:12 Uhr

Rund 600 Mitarbeiter beschäftigt die Neptun Werft in Rostock, vor eineinhalb Jahren waren es noch 60 weniger. Doch der Zuwachs reicht nicht. „Wir haben gut zu tun“, sagt Geschäftsführer Manfred Ossevorth. Noch in diesem Jahr sollen 100 Facharbeiter und Ingenieure dazukommen. Der 46-Jährige ist zuversichtlich, dass seine Initiative erfolgreich sein wird.

Als Teil des Familienunternehmens Meyer Werft stehen wir für Beständigkeit, das schätzen die Menschen. Manfred Ossevorth, Geschäftsführer Neptun-Werft

Zusammen mit Mitarbeitern von Fremdfirmen sind auf der Werft gegenwärtig rund 1300 Schiffbauer und andere Experten tätig.

Weiterlesen: MV-Werften: Rekord-Bürgschaften für Kreuzfahrtschiffe

Flusskreuzfahrtschiffe und Maschinenraum-Module

Dabei hat sich das Geschäftsmodell der 1850 gegründeten Traditionswerft stark verändert: Aus dem Betrieb, der früher auch als Reparaturwerft firmierte und in seiner Geschichte mehr als 1500 Schiffsneubauten unterschiedlichster Art gebaut hat, ist eine hoch spezialisierte Werft gewonnen. Das eine Standbein bleiben die Flusskreuzfahrtschiffe für die Basler Viking-Reederei, von denen bereits mehr als 50 gebaut wurden. „Aktuell werden sechs pro Jahr gebaut.“ Er sei zuversichtlich, dass weitere Schiffe gebaut werden, sagt Ossevorth.

Das zweite Standbein nennt sich Ferus, „Floating Engine Room Units“. Dies sind 140 Meter lange Maschinenraum-Module, die in die Ozean-Kreuzfahrtschiffe eingebaut werden, die auf den Meyer-Werften in Papenburg oder im finnischen Turku entstehen. „Wir bauen die Herzstücke der Schiffe“, sagt Ossevorth. 16 Wochen dauert es, bis die 12 000 Tonnen schweren Module fertig sind. Dann sind sie ausgestattet mit riesigen Flüssiggas-Tanks und vier Motoren, die beim Neptun-Nachbarn Caterpillar hergestellt werden. Dazu kommen die Wassertanks, Elektrik und Rohrleitungen.

Weiteresen: MV-Werften: Schiffbauer auf Erfolgskurs

Erfolgreich im Schiffbau

„Die Neptun-Werft ist über die letzten drei Jahrzehnte hinweg das erfolgreichste Projekt im Schiffbau Mecklenburg-Vorpommern“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes für Schiffbau und Meerestechnik, Reinhard Lüken. Unter dem Dach der Meyer Werft in Papenburg habe es seit 1997 eine durchweg positive Entwicklung mit vielen Investitionen und Schaffung von Arbeitsplätzen gegeben.

Neptun sei mit dem Modulbau für die Meyer-Werften in Papenburg und Turku unentbehrlich, sagt Lüken. „Sie stellen das Herz für die großen Schiffe her.“ Dass sie gleichzeitig den Markt mit Binnenschiffen bedienen, zeige, dass sie sich nicht nur auf das eine Standbein verlassen und sich breiter aufstellen.

Volle Auftragsbücher und Vorreiter in der Branche

„Bis 2023 sind die Auftragsbücher voll“, erklärt Ossevorth. Die Aufteilung, „Ferus“ in Rostock, alles andere in Papenburg oder Turku, ist dem strengen Blick auf Wirtschaftlichkeit geschuldet. Sie führt zu einer durchgetakteten Fertigung. Jeder könne sich auf seine Spezialisierung konzentrieren. Hintergrund sei der Druck, der von chinesischen Mitbewerbern auf die europäischen Werften ausgeübt wird. „Wir müssen darauf achten, dass wir immer der Konkurrenz einen Schritt voraus sind.“ Da ist es fast zwangsläufig, dass wichtige Innovationen herauskommen.

Weiterlesen: Zerbrechlicher Kreuzfahrtboom

So habe es die Werft geschafft, den Verbrauch von umweltschädlichen Lösemitteln für die Tankbeschichtung um 80 Prozent zu senken. Damit sei die Neptun Werft Vorreiter in der Branche. „Das ist nicht nur gut für die Umwelt, es hilft auch in der Produktion und reduziert die Gefahren, die mit Lösemittel zusammenhängen.“ Die Mitarbeiter können sich schon auf ein neues, zehn Millionen Euro teures Sozialgebäude freuen. Eine neue Kantine wird drin sein und Duschen für 2200 Mitarbeiter.

Weiterlesen: Schiffbau XXL an der Ostsee für Chinas Kreuzfahrt-Fans