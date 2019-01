Reutershagen : Neues Domizil für die Stadtteilbibliothek

Die Stadtteilbibliothek Reutershagen zieht um - von der Thälmannstraße 23 in die Nummer 27.

von NNN

14. Januar 2019, 13:02 Uhr

Rostock | Viele Jahre hatten sich die Nutzer der Stadtteilbibliothek Reutershagen mit den engen Räumlichkeiten in der Thälmannstraße 23 arrangiert. Dies wird nun bald der Vergangenheit angehören, denn die Bibliothek zieht um. Nur ein paar Hausnummern weiter wird in der Thälmannstraße 27 die um etliche Quadratmeter erweiterte Bibliothek ein neues Zuhause finden.



Am 28. Januar ist der vorerst letzte Ausleihtag am alten Standort. Dann wird eingepackt, die Inneneinrichtung verjüngt und aufgearbeitet und in den neuen Räumlichkeiten alles wieder aufgestellt. Diese Arbeiten benötigen einige Zeit, so dass die neue Einrichtung erst am 1. März geöffnet werden kann. Während der Schließzeit können alle anderen Standorte der Stadtbibliothek genutzt werden.