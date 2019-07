Neuheit : Erdbeeren aus dem Automaten

Ab jetzt gibt es gekühlte Erdbeeren 24 Stunden am Tag - auf der Rostocker Holzhalbinsel.

von NNN

23. Juli 2019, 16:41 Uhr

Rostock | Karls erster Erdbeer-Automat lädt ab sofort am Standort des Edeka-Marktes auf der Holzhalbinsel zum Erdbeer-Shoppen ein. 24 Stunden täglich, an sieben Tagen in der Woche werden an dem im Erdbeer-Look gestalteten Automaten tages- und feldfrische Früchte, aber auch Marmeladen und Bonbons feilgeboten.