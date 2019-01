Neujahrsempfang : Fachhochschule des Mittelstands feiert

Derzeit lernen 380 Studenten Fächer wie Soziale Arbeit, Heil- und Inklusionspädagogik oder Psychologie.

von Georg Scharnweber

24. Januar 2019, 12:59 Uhr

Rostock | Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) lädt zum Neujahrsempfang. Dazu begrüßte FHM-Leiterin Prof. Silke Pfeiffer am Donnerstag rund 40 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft am aktuellen Standort in der Kröpeliner Straße 85, so beispielsweise Petra Ludwig vom Technologiezentrum Warnemünde und Bürgerschaftsabgeordnete Karina Jens (CDU).

Die Fachhochschule des Mittelstands existiert in Rostock seit sechs Jahren, seit vier Jahren im aktuellen Haus mitten im Herzen der Stadt. Derzeit lernen hier etwa 380 Studenten. Zu den Fächern gehören unter anderem Soziale Arbeit, Heil- und Inklusionspädagogik und Psychologie. Ein besonders herzliches Dankeschön richtete Prof. Silke Pfeiffer an den Vermieter Hans-Hartmut Bachmann und sein Team.