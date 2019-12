ÖPNV in Rostock : RSAG passt ihren Fahrplan an

Zum 6. Januar 2020 treten einige Neuerungen in Kraft.

Avatar_prignitzer von NNN

16. Dezember 2019, 08:00 Uhr

Rostock | Am 6. Januar 2020 tritt der neue Fahrplan der Rostocker Straßenenbahn AG (RSAG) in Kraft. Damit einher gehen einige Änderungen und Anpassungen im Straßenbahn- und Busverkehr. So wird beispielsweise die Express-Buslinie X41 im kommenden Jahr zwischen Mai und Oktober auch am Wochenende fahren.

Express-Buslinie X41

Rostocks erste Express-Buslinie verbindet Dierkow und Toitenwinkel im Nordosten der Hansestadt mit Lütten Klein direkt miteinander. In 21 Minuten legt der Bus die Strecke zwischen Dierkower Kreuz und Lütten Klein Zentrum zurück. Sie fährt montags bis freitags zwischen 6 und 20 Uhr alle 60 Minuten. Aufgrund der guten Resonanz wird die Linie zusätzlich vom 1. Mai bis 4. Oktober 2020 auch an Wochenenden stündlich zwischen 11 und 19 Uhr verkehren. Dabei wurden die Abfahrtszeiten an den direkten S-Bahn-Anschluss in Lütten Klein angepasst, so dass die nordöstlichen Stadtgebiete eine schnelle Verbindung ins Seebad Warnemünde erhalten.

Buslinie 49

Mit dem Fahrplanwechsel im kommenden Jahr wird zudem auf der Buslinie 49 von Montag bis Freitageine zusätzlich eine Fahrt angeboten. Diese startet dann bereits um 4,05 Uhr ab S-Bahnhof Lütten Klein.

Nachtbuslinie F1

Die Abfahrtszeiten der Nachtbuslinie F1 verschieben sich um etwa sechs bis zehn Minuten. Das Treffen der beiden Nachtbuslinien F1 und F2 am Saarplatz findet immer zur halben Stunde statt.

Nachtbuslinie F2

Ab 6. Januar 2020 fährt die Linie F2 auch in Richtung S-Bahnhof Lichtenhagen über Dänenberg, Blockmacherring/IGA-Park, Gerüstbauerring, Groß Klein Dorf, Taklerring, Seelotsenring und Zum Laakkanal. Dadurch verschieben sich die Abfahrtszeiten der Linie 31 an allen Haltestellen entsprechend. Am Hauptbahnhof Rostock besteht dadurch für Bahn-Reisende aus Hamburg mit Ankunft um 1.18 Uhr sowie aus Berlin mit Ankunft um 1.11 Uhr ein Anschluss in Richtung Innenstadt beziehungsweise Reutershagen.

Sonnabends und sonntags startet die Linie F2 um 00.11 und 00.41 Uhr bereits am Dierkower Kreuz.

Gedruckte Fahrpläne erhältlich

Alle Fahrpläne sind auch in gedruckter Form verfügbar: Alle Straßenbahnlinien 1 bis 6 erscheinen gebündelt in einem handlichen Heft. Die Fahrpläne der RSAG-Buslinien sind einzeln oder auch zusammengefasst in neuen kostenfreien Faltblättern abgebildet. Das Straßenbahnheft und die Buslinien-Flyer sind in allen RSAG-Kundenzentren ab 18. Dezember erhältlich.

Die komplette Übersicht gibt es zudem online unter www.rsag-online.de, in den Kundenzentren oder telefonisch beim Kundenservice unter 0381/802 19 00.