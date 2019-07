Polizeibericht : Alkoholisierter Mann attackiert Rettungskräfte

Um einen hilflosen Rostocker zu behandeln, waren am Rettungskräfte in der Innenstadt im Einsatz. Doch er griff sie an.

02. Juli 2019

Rostock | Um einen verletzten und hilflosen Rostocker zu behandeln, waren am gestrigen Abend Rettungskräfte in der Rostocker Innenstadt im Einsatz. Als der offensichtlich alkoholisierte 48-Jährige die Behandlung jedoch verweigerte und zunehmend aggressiver wurde, riefen die Rettungskräfte die Polizei um Hilfe.

Beim Eintreffen der Beamten war der Rostocker nicht mehr in der Lage alleine zu stehen. Da sich der 48-Jährige nicht mehr um sich selbst kümmern konnte, wurde er, um Gefahren für ihn auszuschließen, zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Auf der anschließenden Fahrt zur Polizeidienststelle wurde der Rostocker dann zunehmend aggressiver, beleidigte die Beamten und versuchte sie zu treten. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben jedoch unverletzt.

Der Rostocker hatte einen Atemalkoholwert von 2,51 Promille. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.