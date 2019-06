Polizeibericht : Die Züge bremsen auch für Hunde und Rinder

Die Bundespolizei hatte tierische Aufgaben auf den Gleisen zu erledigen.

17. Juni 2019, 17:01 Uhr

Rostock | Der Regionalexpress 33965 musste auf der Strecke Rostock Hauptbahnhof-Güstrow zwischen Rostock Hauptbahnhof und Dalwitzhof am Sonnabend gegen 8.10 Uhr eine Schnellbremsung einleiten. Grund war ein Hund, der auf den Gleisen stand, dort dann aber von seinem Halter weggeholt wurde. Bei der Schnellbremsung entstand keinerlei Schaden, aber die Bundespolizei ermittelt gegen den Hundehalter.



Aber der Vorfall blieb kein Einzelfall. Am Montag um 1.50 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Rostock von der Deutschen Bahn AG informiert, dass sich in Höhe Gragetopshof Rinder auf den Gleisen befinden. Ein Langsamfahrbefehl wurde für die Strecke angeordnet. Die Beamten der Bundespolizei konnten keine Rinder mehr auf den Gleisen feststellen. Diese waren zwischenzeitlich wohl wieder auf die Weide zurückgegangen. An dieser konnten sie einen defekten Zaun feststellen. Der Tierhalter setzte ihn zunächst notdürftig instand.