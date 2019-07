Rövershagen : Meerjungfrau in Karls Aquarium

An vier Terminen springt Katrin Förster im Erlebnisdorf ins Wasser. Mit ihrer Show will sie die Zuschauer verzaubern.

von NNN

22. Juli 2019, 14:25 Uhr

Rövershagen | Am Sonnabend steht die erste von vier Meerjungfrau-Shows bei Karls in Rövershagen auf dem Programm. Die Nixe will das Publikum in Karls Aquarium verzaubern. Dazu verwandelt sich Schwimmtrainerin Katrin Förster in eine waschechte Meerjungfrau, um dann das Publikum hinter der großen Glasscheibe in Fietes Schuppen-Schuppen zu begeistern. Die einzigartigen Unterwasserabenteuer beginnen jeweils um 12 Uhr und dauern rund 25 Minuten. Weitere Vorstellungen sind am 3., 17. und 24. August geplant.