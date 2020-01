Rostock : 1400 Schüler touren durch die Unternehmen der Region

33 Schulen und 44 Unternehmen informieren am Tag der Ausbildung am 5. Februar über mögliche Berufe.

30. Januar 2020, 14:30 Uhr

Mit einem neuen Konzept startet die Industrie- und Handelskammer zu Rostock (IHK) am Mittwoch, 5. Februar, den 13. Tag der Ausbildung. 1400 Schüler aus insgesamt 33 Schulen werden sich dann in der Region über die vielfältige Palette der Ausbildungsberufe informieren. Insgesamt 41 Unternehmen öffnen ihre Türen.



Um die Attraktivität des Aktionstages zu steigern, habe man diesen auf einen Wochentag vor den Winterferien verlagert, sagt Berit Heintz, Leiterin des Geschäftsbereiches Aus- und Weiterbildung der IHK zu Rostock. Dazu wurden die Schulen explizit angeschrieben. Zudem werden die Schüler mit Shuttlebussen auf acht verschiedenen Routen zu den Unternehmen gebracht, in denen nahezu 50 Ausbildungsberufe präsentiert werden.

Sechs der acht Touren befinden sich in und um Rostock, eine im Landkreis sowie in der Region Stralsund. Kurzentschlossene können am 5. Februar von 8 bis 15 Uhr auch außerhalb der Busrouten bei den Unternehmen vorbeischauen.

Die Routen:

Leuchtturmroute: Hahn Media + Druck GmbH, Hotel Warnemünder Hof, Benntec Systemtechnik, Hotel Neptun, Hotel Hübner, Caterpillar Motoren Rostock GmbH,

Warnowroute: WG Schiffahrt-Hafen Rostock, Heinr. Hünicke GmbH & Co. KG, Rottach Rostock GmbH, Ingenieurtechnik & Maschinenbau GmbH, Thyssenkrupp Schulte GmbH, IKEA Deutschland GmbH & Co. KG,

Steintorroute: WIRO Wohnungsgesellschaft mbH, IHK zu Rostock, Creditreform MV von der Decken KG, Nordwasser GmbH,

Holzhalbinselroute: Autohaus FSN Fördertechnik GmbH, Centogene AG, AIDA Cruises,

Riekdahlroute: Yara GmbH & Co. KG, Autohaus FSN Fahrzeugbau GmbH, Brillux GmbH & Co., Höffner Möbelgesellschaft GmbH & Co., SIV AG, Globus Baumarkt GmbH & Co. KG,

Hafenroute: Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG, e.dis Netz GmbH, EEW Special Pipe Construction GmbH, Liebherr MCCtec Rostock GmbH, EUROPORTS Germany GmbH & Co. KG,

Landroute: Warnow Metall GmbH, Hermann Stitz & Co. Rostock KG, NORMA Logistikzentrum Ostsee GmbH, SmartHeat Deutschland GmbH, Hotel Kurhaus am Inselsee, Rebus Regionalbus Rostock GmbH, FMG, Förderelemente Mecklenburg GmbH,

Vorpommernroute: Störtebecker Braumanufaktur GmbH, MediaMarkt TV-HiFi-Elektro GmbH, Majorel Stralsund GmbH, Romantik Hotel Kaufmannshof Bergen, Romantikhotel ROEWERS Privathotel Sellin, Romantikhotel Scheelehof Stralsund.