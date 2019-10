Rostock : 63-millionster Tunnelnutzer begrüßt

Marcus Focke stellt mit Warnowquerung-Durchfahrt neuen Rekord auf.

Avatar_prignitzer von NNN

28. Oktober 2019, 12:30 Uhr

Rostock | 63 Millionen Nutzer in 16 Jahren - diese Marke ist am Montag kurz nach 10 Uhr am Warnowtunnel geknackt worden. Als Jubiläumsdurchfahrer durfte sich Marcus Focke unter anderem über Blumen und einen Tankgutschein freuen, die ihm Yvonne Osterkamp, Geschäftsführerin der Warnowquerung GmbH & Co. KG, übergab. "Wir bedanken uns bei allen Tunnelnutzern und werden auch weiterhin gern für eine schnelle und sichere Durchfahrt sorgen", so Osterkamp.