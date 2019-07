Rostock : Bauernmarkt bringt Landwirtschaft in die Stadt

30 regionale Aussteller präsentieren am Samstag, 31. August, bei der LMS Agrarberatung ihre selbst erzeugten Produkte.

von NNN

18. Juli 2019, 15:00 Uhr

Rostock | Vom Acker in die Stadt: Der 2. Rostocker Bauernmarkt findet am Samstag, 31. August, auf dem Gelände der LMS Agrarberatung GmbH statt. Zirka 30 regionale Aussteller präsentieren ihre selbst erzeugten Produkte und informieren über ihre Arbeit. Der Markt wird in Kooperation mit dem Bauernverband Bad Doberan organisiert.

5000 Besucher bei der ersten Auflage

Bei der ersten Auflage im Vorjahr konnten mehr als 5000 Besucher begrüßt werden. Dieses Jahr startet die Veranstaltung schon am Vorabend mit einem interaktiven Bürgerdialog. Nach einem Impulsreferat sollen sich Landwirte aus der Region mit Gästen zu den Themen Landwirtschaft, Biodiversität und Nachhaltigkeit austauschen. Als Einstieg in die Diskussion stellt der geborene Rostocker Andreas Möller die Kernaussagen seines Buches "Zwischen Bullerbü und Tierfabrik" vor.

In angenehmer Hofatmosphäre wird der städtischen Bevölkerung und den Produzenten eine Plattform geboten, die einen direkten Austausch ermöglicht und das Thema Landwirtschaft erlebbar macht. Livemusik, Mitmach-Aktionen für Kinder, Tiere und Landtechnik runden das Programm ab.

Das Unternehmen



Die LMS Agrarberatung GmbH bietet Beratung und Analytik aus einer Hand. Sie ist die führende Unternehmensberatung für landwirtschaftliche Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern und auch in angrenzenden Bundesländern tätig. Neben der Unternehmensberatung bietet die LMS über die LUFA Rostock, die seit 1875 als Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt an diesem Standort ist, umfassende labortechnische Analytik für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz.