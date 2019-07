Rostock : Bodypainting-Weltmeisterin malt live vor Publikum

Claudia Kraemer ist am 9. August im Kröpeliner-Tor-Center.

29. Juli 2019, 11:27 Uhr

Rostock | Gerade erst hat Claudia Kraemer beim 22. World Bodypainting Festival in Klagenfurt ihren Weltmeistertitel verteidigen können. Zusammen mit ihrem Künstler-Partner überzeugte sie die Jury mit ihrer Kreatur Halo. Nun zeigt die 38-jährige Rostockerin ihr Können auch in der Hansestadt. Am Freitag, 9. August, ist sie zu Gast im Kröpeliner-Tor-Center (KTC) und wird dort in etwa sechs Stunden ein komplettes Facepainting live zaubern. Besucher können der Weltmeisterin dabei über die Schulter schauen.

Aber nicht nur das. Interessenten können selbst zum Model für das Facepainting werden. Das Gewinnspiel läuft vom 2. bis 4. August über die Facebook-Seite des KTC.