Rostock : Bürgerschaft tritt zur ersten Sitzung zusammen

Die 7. Rostocker Bürgerschaft wählt bei ihrer ersten Zusammenkunft ein neues Präsidium. AfD zeigt sich unorganisiert.

von Stefan Menzel

03. Juli 2019, 19:09 Uhr

Rostock | Viele neue Gesichter, wenige Überraschungen und eine AfD, die sich an die parlamentarischen Gepflogenheiten erst gewöhnen muss - so kann die erste Sitzung der 7. Rostocker Bürgerschaft nach der Wahl am 25. Mai am Mittwoch zusammengefasst werden. Im Vergleich zum kommunalen Parlament der 6. Legislaturperiode sind 29 der 53 Abgeordneten neu. Erwartungsgemäß wählten die Mandatsträger für die nächsten fünf Jahre fast einstimmig Regine Lück (Linke) zu ihrer Präsidentin.

Lück will mit Sachlichkeit und Neutralität Sitzungen führen

"Grundlage meiner Amtsführung ist die Achtung der Menschenwürde", sagt Lück. Sie wünscht sich eine konstruktive und lebendige Debattenkultur und will mit Sachlichkeit und Neutralität durch die Sitzungen führen. Bereits drei Mal war die neue Bürgerschaftspräsidentin in der Vergangenheit Mitglied der Rostocker Bürgerschaft. Zuletzt leitete die Abgeordnete als Vize-Präsidentin zeitweise die Landtagssitzungen.

Der mit Abstand größte Anteil neuer Mitglieder ist in der Grünenfraktion zu finden: Lediglich Fraktionsvorsitzender und Oberbürgermeister-Kandidat Uwe Flachsmeyer sowie Andrea Krönert und Sabine Kröger waren bereits in der ehemaligen sechsköpfigen und aktuell zehnköpfigen Fraktion vertreten.

Harald Terpe wird zum Stellvertreter gewählt

Unter den Neulingen ist auch ein alter Bekannter: Der langjährige Bundestagsabgeordnete Dr. Harald Terpe (Grüne) zog im Wahlkreis Drei Südstadt-Hansaviertel-Reutershagen zum insgesamt fünften Mal in die Bürgerschaft ein. Terpe konnte sich in der Wahl zum 1. Stellvertreter von Bürgerschaftspräsidentin Lück gegen Berthold Majerus (CDU) durchsetzen. Das Präsidium komplettieren Berthold Majerus als weiterer Stellvertreter, Erhard Sauter (SPD) und Jürgen Dudek (Rostocker Bund/Aufbruch 09).

AfD erhält vorerst keinen Sitz im Hauptausschuss

Für die Wahl der Mitglieder der Ausschüsse bildeten die Abgeordneten Zählgemeinschaften. So schlossen sich die Fraktionen der Linken.Partei, Grünen, SPD und CDU/UFR sowie die FDP und die Abgeordnete von Aufbruch 09 zusammen. Auch die AfD-Abgeordneten Stefan Treichelt und Thomas schlossen sich zusammen.

Da bei der Wahl der Mitglieder für den Hauptausschuss AfD-Mitglied Treichelt zwei Mal abstimmte und die restlichen Mitglieder seiner Partei für die Zählgemeinschaft der FDP und Aufbruch 09 stimmten, wird die AfD vorerst nicht im geschäftsführenden Gremium der Bürgerschaft sitzen. "Zum freien Platz werden wir uns in der Sommerpause fraktionsübergreifend verständigen", sagt Präsidentin Lück.

Versuche von Harald Terpe, Treichelt das Wahlverfahren nochmals zu erklären, konterte AfD-Mann Burhard Rohde harsch: "Mischen Sie sich nicht ein, wir wissen was wir tun." Nach wie vor haben die fünf AfD-Abgeordneten in der Bürgerschaft keine Fraktion gebildet. Interne Streitigkeiten sollen der Grund sein.