Hansestadt Rostock : Dieb läuft Polizisten gleich zweimal in die Arme

43-Jähriger versucht, am Bahnhof Alkohol zu stehlen - und wird beide Mal erwischt.

Avatar_prignitzer von NNN

20. Januar 2020, 13:17 Uhr

Dumm gelaufen ist es am Wochenende für einen 43 Jahre alten Dieb. Der Mann wurde gleich zweimal beim Stehlen am Bahnhof erwischt. Am Sonntagvormittag beobachtete eine Streife, wie der Tatverdächtige aus einem Laden der Deutschen Bahn in Richtung Bahnhofsvorplatz lief - verfolgt von einem Verkäufer. Als die Beamten die Männer ansprachen, gab der Verkäufer an, dass der Mann gerade eine Flasche Sekt im Wert von etwa zehn Euro geklaut hätte. Diese übergab der 43-Jährige den Polizisten dann auch anstandslos, die diese wiederum dem Verkäufer zurückgaben.

Langfinger mit über drei Promille auf Beutezug

Doch das war nicht der erste Versuch des Langfingers. Bereits am Sonnabendvormittag war er den Beamten aufgefallen, als er im Reisezentrum etwas in seinem Koffer verstauen wollte. Zuvor wurden die Polizisten bereits von einem Mitarbeiter des Bahn-Geschäfts angesprochen, ob ihnen ein Mann mit einem Koffer aufgefallen sei. Dieser habe zuvor eine Flasche Kräuterschnaps im Wert von rund 27 Euro geklaut. In dem Gepäck des 43-Jährigen wurde dann auch die Flasche gefunden.

Da die Identität des Mannes vor Ort nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, wurde er mit zur Dienststelle genommen. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,09 Promille. Jetzt wird gleich wegen zwei Strafverfahren gegen den Mann ermittelt.