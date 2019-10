Rostock : Fast 7000 Teilnehmer beim Stadtradeln 2019 in MV

Am stärksten war wieder Rostock: 143 Mannschaften erradelten 385.989 Kilometer und sparten damit 55 Tonnen Kohlendioxid.

09. Oktober 2019, 14:00 Uhr

Rostock | Bei der bundesweiten Klimaschutzaktion Stadtradeln hatte die Hansestadt auch 2019 klar die Nase vorn in MV. 2344 Rostocker in 143 Mannschaften erradelten in drei Wochen eine Strecke von 385.989 Kilometern und sparten damit 55 Tonnen Kohlendioxid im Vergleich zum Auto ein. In ganz MV nahmen 6639 Radler an der Aktion teil. Sie endete am 30. September.

Mehr als 1 Million Kilometer in MV

Aktiv wurden in diesem Jahr Einwohner von 13 Kommunen sowie des Landkreises Vorpommern-Rügen. "Das sind drei Kommunen und knapp 300 Stadtradler mehr als 2018. Sie haben zusammen 1,136 Millionen Kilometer auf dem Drahtesel zurückgelegt und dabei rund 161 Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart", sagt Klimaschutzminister Christian Pegel (SPD). Auch 2019 übernahm sein Ministerium die Teilnahmegebühren. "Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir dieses Jahr sogar 15.000 Euro bereitgestellt, 5.000 Euro mehr als 2018. Sie sind nahezu ausgeschöpft", so Pegel.

Neubrandenburg schafft am meisten pro Kopf

Schon 2010 war die Hansestadt Rostock erstmals vertreten. Von den 2019 erradelten 385.989 Kilometern schafften die Rostocker durchschnittlich knapp 165 Kilometer in drei Wochen, bilanziert Minister Pegel. In Neubrandenburg waren es 235,4 Kilometer pro Kopf, landesweite Spitze. Insgesamt schafften in der Vier-Tore-Stadt 394 Teilnehmer 92.765 Kilometer. Das entspricht 33,4 Kilogramm Kohlendioxideinsparung pro Radler.

Deutschlandweit waren 2019 knapp 1130 Kommunen dabei, in denen rund 406.000 Radelnde etwa 77,5 Millionen Kilometer gefahren sind und so 11.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart haben.

Hintergrund : Beim jährlichen Stadtradeln kann jede Stadt, jede Gemeinde, jeder Landkreis und jede Region mitmachen. Ein Gemeindebeschluss oder ähnliches ist für eine Teilnahme nicht erforderlich. Das Einverständnis der Kommune, zum Beispiel durch den Bürgermeisterin oder die Verwaltung, muss jedoch gegeben sein. Bei der Anmeldung über die Webseite www.stadtradeln.de muss zudem mindestens eine Ansprechperson vor Ort für das Stadtradeln in der Kommune genannt werden. Der Aktionszeitraum, in dem dann alle Teilnehmer aus der Kommune mit dem Fahrrad zurückgelegte Kilometer sammeln, muss drei zusammenhängende Wochen nach Wahl zwischen dem 1. Mai und dem 30. September eines Jahres betragen.