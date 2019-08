Rostock : Groß Klein wird 40 Jahre

Der Nordwesten begeht am 24. August ein Stadtteilfest zum Jubiläum. Fahrradtour startet Freitag um 16 Uhr am Börgerhus.

von NNN

21. August 2019, 12:20 Uhr

Rostock | Vor gut 40 Jahren wurde der Grundstein für das Neubauviertel Groß Klein gelegt. Mehr als 20.000 Menschen lebten bis zur Wende dort. Viele sind auf der Suche nach Arbeit weggezogen, aber auch einige wieder zurückgekehrt. Der Stadtteil hat in seiner Geschichte schon gute, aber auch einige schlechte Zeiten durchlebt. Daran möchten die Organisatoren des Stadtteilfestes am 24. August erinnern.

Fahrradtour und Fußball-Turnier

Zahlreiche Vereine und Einrichtungen haben Angebote zum Mitmachen vorbereitet. Ein Bühnenprogramm soll für die richtige Party-Stimmung sorgen. Starten wird die Feier bereits am Freitag mit einer Fahrradtour durch den Stadtteil. Treffpunkt dafür ist um 16 Uhr das Börgerhus. Mindestens 40 Radfahrer wollen die Organisatoren sammeln.

Am Sonnabend geht es dann ab 14 Uhr am Börgerhus weiter. An den Ständen werden Spiele, Basteln und Schminken angeboten. Auch für Zuckerwatte, Popcorn und Eis gesorgt. Das Café im Börgerhus ist geöffnet und bietet Kaffee und selbstgebackenen Kuchen an. Sportskanonen im Alter zwischen zehn und 18 Jahren können sich im Fußball-Turnier messen.

Überraschungsgast erwartet

Weitere Höhepunkte werden die Darbietungen der Tanz- und Musikgruppen sein. Darunter eine in einem Schulprojekt entstandene Hip-Hop-Gruppe aus Groß Klein. Zum Abschluss des Festes wird ein Ehrengast erwartet, der eine enge Bindung zum Stadtteil hat. Die Organisatoren hoffen auf viele Gäste, die nicht nur aus Groß Klein stammen, sondern sich dem Stadtteil verbunden fühlen.

Kontakt zum Börgerhus unter Telefon: 0381/1217355 und im Stadtteilbüro unter Telefon: 0381/3812226