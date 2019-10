Rostock : Hansa-Fans greifen zwei lettische Schwimmer an

Die beiden Sportler wurden mit Anhängern des 1860 München verwechselt. Ein 17-Jähriger wurde verletzt.

28. Oktober 2019, 16:34 Uhr

Rostock | In der Kopernikusstraße hat sich am Sonnabend gegen 12.15 Uhr, also noch im Vorfeld des Fußball-Spiels des FC Hansa Rostock gegen den 1860 München, eine Verwechslung mit schlimmen Folgen ereignet. Zwei lettische Schwimmer befanden sich auf dem Weg in die Neptun-Schwimmhalle, als sie von fünf Hansa-Fans angegriffen wurden. Diese gingen fälschlicher Weise davon aus, es würde sich bei den Sportlern um Anhänger des Fußballclubs 1860 München handeln.

Einer der Täter griff dem 18-jährigen Geschädigten an die Jacke, öffnete diese, um zu prüfen, ob er Fan-Utensilien des Gastvereins bei sich führte. Dem Geschädigten gelang die Flucht in Richtung Schwimmhalle, wobei er verfolgt wurde. Der zweite Geschädigte versuchte sich ebenfalls der Situation zu entziehen, wurde jedoch zu Boden gerissen und mit Schlägen und Tritten attackiert. Ihm wurde dabei ein Stück des Schneidezahns abgebrochen. Er konnte sich dann zunächst ebenfalls in Richtung Schwimmhalle flüchten, als er auf die Person traf, die seinen Begleiter zuvor verfolgt hatte. Dem 17-Jährigen wurde erneut mit der Faust ins Gesicht geschlagen und er erlitt ein Hämatom.

Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen übernommen, Spuren gesichert und Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Umso erfreulicher ist es, dass die völlig unbeteiligten Geschädigten trotz des für sie schockierenden Vorfalls erfolgreich an den Sportwettbewerben teilnehmen konnten.