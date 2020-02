Rostock : Heute tagt der Ortsbeirat Stadtmitte

Unter anderem beschäftigen sich die Mitglieder des Gremiums am Abend mit geplanten Baumfällungen nahe des Hauptbahnhofes.

12. Februar 2020, 16:30 Uhr

Die Fällung einer Linde an der Ecke zur Richard-Wagner-Straße könnte heute Abend für Diskussionsstoff in der Sitzung des Ortsbeirates Stadtmitte sorgen. Ebenso sollen Bäume in der Freiligrathstraße nahe des Hauptbahnhofes fallen - auch die zugehörige Genehmigung steht auf der Tagesordnung.

Ab 19 Uhr wird im Rathaus unter anderem auch über eine geplante Polleranlage in der Buchbinderstraße gesprochen. Trotz einer vergleichbar kurzen Tagesordnung, könnte sich die Diskussion der Ortsbeiratsmitglieder in die Länge ziehen.

